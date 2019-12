Jerzy Wilk ze świątecznymi życzeniami dla elblążan

Boże Narodzenie to czas szczególny. To nie tylko tradycyjne ubieranie choinki, dwanaście potraw na stole czy śpiewanie kolęd. To przede wszystkim taki moment w roku, który powinien być wypełniony miłością, bliskością oraz zrozumieniem.

Święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny okres. To moment, w którym możemy cieszyć się obecnością bliskich nam osób, rozmawiać, wspólnie śpiewać kolędy, łamać się opłatkiem, kosztować pysznych potraw. A wszystko to w ciepłej, pełnej miłości atmosferze. I właśnie takich Świąt życzę wszystkim, a zwłaszcza elblążanom.

Niech tegoroczne Boże Narodzenie będzie okazją do porozumienia, do rozmów na tematy ważne, ale i do wspólnej, radosnej zabawy. Niech będzie to czas pojednania, ręki wyciągniętej w geście przyjaźni, gotowości do zrozumienia innych ludzi, łagodności i refleksji.

I żeby tradycji stało się zadość: niech będą to również święta pachnące choinką, ze skrzypiącym śniegiem pod butami, z najjaśniejszą gwiazdką i najlepszymi prezentami. Z unoszącym się aromatem piernika, smakowitym barszczem z uszkami, rozpływającym się w ustach karpiem.

Po świętach przychodzi czas na sylwestra. Niech ta noc, zwiastująca 365 nowych dni, upłynie pod znakiem szampańskiej, niezapomnianej zabawy. A nadchodzący Nowy Rok niech będzie pełen sukcesów, spełnionych planów i nadziei na lepsze jutro.

Życzy Jerzy Wilk, poseł na Sejm RP

