Jest sobota, jest quiz. Czas na seniorów!

fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

Jesień życia to może być piękny, pełen wrażeń czas. Udowadniają to elbląscy seniorzy. To właśnie im dedykujemy nasz sobotni quiz. Sprawdźcie, ile o nich wiecie!

W dniach 8 -12 września odbędą się Elbląskie Dni Seniora. To właśnie seniorom dedykujemy nasz dzisiejszy quiz. Niektóre z pytań mogą Was zaskoczyć. Życzymy powodzenia, dobrej zabawy i nie zapomnijcie podzielić się swoim wynikiem na Facebooku. Kliknij w link i przejdź do rozwiązywania quizu. Quiz przygotowaliśmy we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu.

red.