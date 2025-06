Jest sobota, jest quiz. Gdzie to jest?

Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, edycja maj 2025

Czas na kolejny quiz z cyklu "Gdzie to jest". Zasada jest prosta, by wrzucamy fotkę autorstwa Czytelników portElu lub naszych fotoreporterów - Wy zgadujecie, gdzie została zrobiona lub co przedstawia. Przyda się spostrzegawczość i dobra orientacja w mieście. Powodzenia!