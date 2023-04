W środę (19 kwietnia) przy Obelisku Związku Inwalidów Wojennych odbyły się uroczystości upamiętniające 104. rocznicę utworzenia tej organizacji. Zobacz zdjęcia.

Związek Inwalidów RP powstał podczas zjazdu unifikacyjnego w Warszawie, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 r. Jednak już wcześniej istniały organizacje tego typu, miały one charakter regionalny.

Pod obeliskiem w elbląskim parku Traugutta władze i działacze społeczni uczcili w środę w 104. rocznicę powstania tej organizacji. - Żołnierze inwalidzi polskiego pochodzenia wrócili po 11 listopada 1918 roku do odrodzonej ojczyzny, która cały czas jeszcze kształtowała swoje granice. Rzeczpospolita odziedziczyła około 300 tys. osób trwale okaleczonych. Co istotne, byli to polscy żołnierze służący w armiach każdego z zaborców, Związek był więc miejscem łączącym inwalidów wojennych, którzy w trakcie wojny mogli stać naprzeciw siebie w okopach. Organizacja integrowała swoich członków, zabezpieczała ich podstawowe interesy, reprezentowała wobec władz, a także budowała szacunek wobec inwalidów wojennych w polskim społeczeństwie Jesteśmy winni im pamięć - mówił podczas uroczystości Artur Zieliński, sekretarz miasta.

Marek Burchardt, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, przypomniał, że jest to jedna z pięciu najstarszych organizacji na świecie zrzeszających weteranów wojennych. - Dziś mijają 104 lata od jej powołania, to 104 lata ważnej, społecznej działalności na rzecz wsparcia inwalidów wojennych i ich bliskich. Te lata pokazują czym są prawdziwe braterstwo, solidarność, wierność ojczyźnie i patriotyzm - mówił Marek Burchardt.

Podczas uroczystości odegrano hymn Polski, był też apel pamięci oraz salwa honorowa. Przy obelisku złożono wiązanki.