Jeszcze jeden Piekarczyk?

Na elbląskim Starym Mieście stoi pięć figurek mini Piekarczyków. Czy jest szansa, żeby dołączył do nich jeszcze jeden?

W 2022 roku na elbląskim Starym Mieście pojawiły się mini figurki Piekarczyka. Taki wniosek złożyli w projekcie budżetu na 2022 r. radni Koalicji Obywatelskiej. Pięć figurek kosztowało 77 tysięcy złotych. To pomysł wzorowany na wrocławskich krasnalach, których w mieście nad Odrą jest już około 360. I co ważne, stawiają je przedsiębiorcy, instytucje nie koniecznie powiązane z wrocławskim samorządem.

Tymczasem w Elblągu stanęło pięć figurek i... mogło się wydawać, że na tym się skończy. Zapytaliśmy Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej: „Czy zamierzacie Państwo zgłosić podobną inicjatywę w projekcie budżetu na rok 2024 r.? Jeżeli tak, to jaką ilość Piekarczyków chcielibyście Państwo usadowić i jakie koszty przewidujecie. Jeżeli nie, to dlaczego? Czy podjęli Państwo w latach 2022 - 2023 inicjatywy mające rozpowszechnić idee stawiania Piekarczyków w Elblągu. Jeżeli tak, to z kim i jakie były tego efekty? Jak klub Koalicji Obywatelskie widzi przyszłość inicjatywy stawiania figurek Piekarczyków w przyszłości?”

- Pierwsze figurki małych Piekarczyków pojawiły się w grudniu 2022 roku i daliśmy sobie czas, aby sprawdzić jak na ten pomysł zareagują mieszkańcy i turyści odwiedzający Elbląg. Główną ideą było stworzenie kolejnego elementu promującego nasze miasto i jednocześnie nawiązującego do elbląskiej legendy. Po dwóch latach widzimy jak entuzjastycznie do naszego pomysłu podeszli mieszkańcy więc zdecydowaliśmy się, aby dalej rozszerzać tę inicjatywę. Klub Radnych będzie wnioskował, aby w kolejnym roku na terenie naszego miasta pojawiły się kolejne figurki małych Piekarczyków. Jednocześnie będziemy zachęcali elbląskich przedsiębiorców do włączenia się do tej akcji. Docelowo chcemy, aby powstała mapa i gra z elbląskimi małymi Piekarczykami – odpowiedział Robert Turlej, radny Koalicji Obywatelskiej.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do ratusza wpłynęło pismo jednej z elbląskich firm, która chciałaby postawić mini figurkę Piekarczyka nawiązującą do jej działalności przed siedzibą firmy. Wiadomo, że koszt nowego Piekarczyka ma sfinansować przedsiębiorstwo. Firma do czasu postawienia figurki chce pozostać anonimowa. Nie wiemy jeszcze, w jakiej roli wystąpi nowy Piekarczyk.