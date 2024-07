Jeszcze o reorganizacji pediatrii. Kto, co i kiedy?

Fot. Mikołaj Sobczak

- W celu konsolidacji usług pediatrycznych, czyli doporowadzenia do świadczenia w jednym miejscu opieki medycznej dzieci i młodzieży do lat 18, która dotychczas realizowana była w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego, prowadzony jest aktualnie proces reorganizacji - informuje Wojewódzki Szpital Zespolony. Do 31 lipca 2024 r. WSZ będzie realizował tylko i wyłącznie Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla Dzieci, od 1 sierpnia przejmuje to Szpital Miejski.

Poniżej kilka ważnych informacji dla rodziców. 1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Krolewieckiej 146, od 1 lipca 2024 r. nie jest prowadzony: - Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym - Oddział Niemowlęcy - Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci Wszystkie osoby wymagające świadczeń zdrowotnych w powyższych obszarach powinny zgłaszać się bezpośrednio do:

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II Elbląg, ul. Komeńskiego 35 gdzie funkcjonuje Izba Przyjęć dla pacjentów do 18. roku życia 2. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu nadal funkcjonuje Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, gdzie przyjmowane są noworodki do 28 dnia życia. 3. Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla Dzieci Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu będzie realizował tylko i wyłącznie do 31 lipca 2024 r. W razie konieczności hospitalizacji, niepełnoletni pacjenci przewożeni będą do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35. W stanach ciężkich zalecane jest wezwanie pogotowia, które bezpośrednio przewiezie nieletniego pacjenta do Szpitala Miejskiego. 4. Od 1 sierpnia 2024 r. Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla Dzieci będzie realizował tylko i wyłącznie Szpital Miejski św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35.

Hanna Laska-Kleinszmidt, biuro prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu