Kalendarz portEl.pl pełen dobrych dni

Jest pełen samych dobrych dni, dlatego warto go mieć. Kalendarz portEl.pl, który powstaje ze zdjęć naszych Czytelników jest już w naszej redakcji. Nie można go kupić, ale można go wygrać w naszym konkursie. Zrób sobie prezent na gwiazdkę.

W tym roku na konkurs Fotka Miesiąca swoje zdjęcia nadesłało blisko 50 autorów. Do kalendarza możemy niestety wybrać tylko dwanaście zdjęć i okładkę. Wybór nigdy nie jest łatwy, bo autorzy co roku zaskakują nas nowymi ujęciami. Jedno jest niezmienne Elbląg i okolice zawsze wyglądają pięknie. Fotografie to najlepsza reklama naszego regionu, który ma wiele ciekawych miejsc do odkrycia. Nasz kalendarz to mały przewodnik, który zachęca do zwiedzani, oglądania miasta każdego dnia miesiąca. Kłaniamy się nisko wszystkim autorom, którzy przez cały rok nadsyłają swoje zdjęcia na konkurs Fotka Miesiąca. Dzięki Wam powstaje ten wyjątkowy kalendarz, który mamy nadzieję będzie zapowiadał już tylko lepsze dni. Kalendarz ze zdjęciami Czytelników portEl.pl trafi do setek elbląskich firm i instytucji. Można też go obejrzeć w formie wirtualnej. Kalendarze nie można kupić, ale można go wygrać w naszym konkursie. KONKURS Które miejsce w Elblągu lub okolicy lubisz najbardziej i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kalendarzem i oczywiście opublikujemy na portEl.pl - swoja odpowiedź prześlij na adres konkurs@portel.pl - w tytule maila prosimy wpisać "Kalendarz" - podaj swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy - na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia do godz. 12 UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel, udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację danych. ***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

