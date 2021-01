Kanał przez Mierzeję bliżej elbląskiego portu

Podczas piątkowej (22.01) konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła (KO) poinformował o „dobrej decyzji Ministerstwa Infrastruktury dla Elbląga”, która dotyczy budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. - Kanał będzie się kończył dokładnie 2 km bliżej nabrzeży portowych - mówił senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła 18 stycznia został poinformowany przez Ministerstwo Infrastruktury (w odpowiedzi na swoje pismo) o „wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pod nazwą: Wejście do portu w Elblągu roboty pogłębiarskie od P1 do P2.

- To dobra informacja dla Elbląga i ma przełomowy charakter. Kanał dochodzi do portu w Elblągu. P1 to punkt, gdzie miała się inwestycja kończyć, znajduje się on na wysokości oczyszczalni ścieków,

zaś P2 to punkt, gdzie kończy się według obecnych planów i jest na wysokości rozwidlenia rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego. Tam ma powstać obrotnica. Zatem kanał będzie się kończył dokładnie 2 km bliżej nabrzeży portowych – wyjaśniał senator Wcisła.

Nadal jednak pozostaje, jak podkreślał senator Wcisła, między innymi kwestia budowy obrotnicy dla statków w porcie w Elblągu.

- Brakuje około 600 metrów toru wodnego wzdłuż nabrzeży oraz brakuje obrotnicy. Koszt: 30 mln zł obrotnica, razem 60 - 100 mln zł. 13 stycznia wystosowałem kolejne pytania do Ministerstwa Infrastruktury dotyczące m.in. budowy obrotnicy, dostępności do elbląskiego portu jednostek o parametrach, dla których budowany jest kanał przez Mierzeję oraz czy główny tor wodny zostanie przystosowany do parametrów kanału przez Mierzeję. Czekam na odpowiedzi - mówił senator Wcisła.

My również przesłaliśmy dzisiaj pytania do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie.