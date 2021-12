Karetki będą jeździły z mniejszą obsadą

- Dyrekcja szpitala wojewódzkiego chce zmniejszyć składy zespołów wyjazdowych w ratownictwie medycznym. To może wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i pracę załóg pogotowia – uważa jeden z Czytelników, który poinformował nas o takich zamierzeniach. Sprawdziliśmy, skąd takie plany.

Obecnie każdy podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Stacji Ratownictwa Medycznego w Elblągu liczy trzy osoby – to kierowca i dwóch ratowników.

- Dyrekcja szpitala chce, by były to tylko dwie osoby. A to oznacza, że tyle samo pracy będzie wykonywać mniej osób. A przecież zdarzają się różne sytuacje. Pacjentów wymagających transportu do szpitala trzeba znosić często z wyższych pięter, jednocześnie udzielając pomocy medycznej. Efekt będzie taki, że trzeba będzie wysyłać na miejsce dodatkową karetkę, bo dwie osoby nie będą mogły w takich sytuacjach sobie poradzić. To może wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i pracę załóg pogotowia – uważa Czytelnik (proszący o zachowanie anonimowości), który zadzwonił do naszej redakcji z tym tematem.

Magdalena Rubczewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, potwierdza, że dyrekcja szpitala wprowadzi w życie plan zmniejszenia liczebności załóg pogotowia.

- W pierwszym kwartale 2022 roku zostaną przekształcone trzy zespoły podstawowe ratownictwa medycznego. Jeden w Tolkmicku, jeden przy ul. Orzeszkowej w Elblągu i jeden przy ul. Królewieckiej. Pozostałe do końca 2022 roku – napisała w odpowiedzi na nasze pytania.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tłumaczy, że zmiany to „trend ogólnopolski, mający swoje odzwierciedlenie m.in w dokonanej wycenie świadczenia (tzw. dobokaretki) przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która do wyliczeń płatności za przedmiotowe świadczenia przyjęła założenia składu dwuosobowego. Obecnie w Polsce, wg naszej wiedzy, większość podstawowych zespołów ratunkowych funkcjonuje w składzie dwuosobowym”.

- Konsorcjum przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (realizujące działania zespołów ratownictwa medycznego w obszarze województwa warmińsko- mazurskiego w ramach umowy z NFZ dla 22 podmiotów leczniczych), w połowie listopada 2021 r. przeprowadziło głosowanie drogą internetową, podczas którego uczestnicy podjęli uchwałę zalecającą wszystkim Uczestnikom Konsorcjum (Współrealizatorom) przekształcenie do 31 grudnia 2021 r. trzyosobowych zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w zespoły dwuosobowe – wyjaśnia Magdalena Rubczewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dodaje: - Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, była przeciwna przyjęciu tej uchwał ze względu na zbyt szybkie tempo zmian. W całym województwie warmińsko- mazurskim WSZ w Elblągu jest jedną z ostatnich jednostek, posiadającą jeszcze 3-osobowe zespoły podstawowe ratownictwa medycznego. Oznacza to, że inne placówki medyczne w naszym województwie zredukowały już wcześniej swoje zespoły z trzech do dwóch osób lub są na końcowym etapie tego procesu. Dodatkowo wzrost kosztów funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego nie ma całościowego pokrycia we wzroście finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego też placówki medyczne w całej Polsce przekwalifikowują swoje zespoły podstawowego ratownictwa medycznego z 3-osobowych na 2-osobowe.

Rzeczniczka szpitala zapewnia, że ten nowy system, funkcjonuje w wielu placówkach w kraju „bez uszczerbku dla jakości realizowanych świadczeń”.

- Analogiczne wątpliwości występowały podczas zmniejszenia liczby członków specjalistycznego zespołu z 4 osób na 3. Funkcjonuje to już od wielu lat i nie ma to wpływu na realizację zadań – dodaje Magdalena Rubczewska.