Kasia i Przemek zwyciężyli w naszym konkursie walentynkowym

To historia Kasi i Przemka urzekła najbardziej naszych Czytelników, którzy oddali na nich w naszym walentynkowym konkursie niemal 60 procent głosów. W nagrodę spędzą romantyczny czas w Hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach.

Historia Kasi i Przemka rozpoczęła się w 2003 roku. - Poznaliśmy się w pracy, pracowałem w firmie, która świadczyła usługi informatyczne dla firmy, w której pracowała Kasia. Otrzymałem zgłoszenie, że coś się dzieje z myszą od komputera, więc wchodząc do pomieszczenia, w którym pracowała wraz z kilkunastoma mężczyznami oznajmiłem, że "przyszedłem do tej Pani naprawić jej myszkę", po czym udałem się pod jej biurko, a w całym biurze rozległ się bardzo głośny śmiech. Tak to się zaczęło. Za nami wiele lat i wspólnie spędzonych chwil, jednak już razem, w szczęściu i miłości. Teraz wiem i czuję, że w końcu jest przy mnie osoba, której szukałem całe życie, i z którą pragnę zestarzeć się, spacerować o zachodzie słońca nad morzem, przytulać się przy ognisku, cieszyć się życiem, którego jeszcze wiele przed nami - tak opisali swoją historię w zgłoszeniu do konkursu.

Kasia i Przemek są razem od siedmiu lat. Jaka jest ich recepta na udany związek?

- Przede wszystkim trzeba dbać o siebie, to jest podstawa związku. Trzeba próbować siebie zaskakiwać, cały czas o siebie zabiegać i nie osiadać na laurach. Nad związkiem trzeba pracować - mówią Kasia i Przemek.

Wygrana w konkursie zaskoczyła ich.

- Czujemy się zaskoczeni, ale też bardzo zadowoleni. Nie liczyliśmy, że tak się to potoczy. Jesteśmy szczęśliwi, tym bardziej, że zbliża się rocznica naszego ślubu, więc będzie to dla nas niesamowity prezent - mówią Kasia i Przemek.

Na Kasię i Przemka nasi Czytelnicy oddali ponad 60 procent głosów. W nagrodę spędzą oni romantyczny czas w Hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach. Czeka na nich: