Katastrofa budowlana w Pogrodziu

W Pogrodziu (gmina Tolkmicko) zawalił się położony przy drodze krajowej nr 503 budynek, do którego bezpośrednio przylegają pomieszczenia użytkowane przez dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy wiejskiej. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu.

Do zawalenia budynku doszło 6 lutego. Należy on do osoby prywatnej, która w ubiegłym roku kupiła go od powiatu elbląskiego.

- Budynek w całości jest wyłączony z użytkowania. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające - poinformował nas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu.

Do budynku bezpośrednio przylegają pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Pogrodziu.

- Sala świetlicy nie została wyłączona z użytkowania przez nadzór budowlany, ale niestety dotyczy to pomieszczeń zaplecza gospodarczego i toalet. W takich warunkach zajęć w świetlicy nie można więc prowadzić. Rodzice dzieci, które uczęszczają tam na zajęcia, zgodzili się na zastępcze rozwiązanie w tym zakresie. Mówiąc wprost niebawem przy świetlicy stanie toaleta przenośna. Zajęcia będą mogły być wówczas prowadzone w pełnym zakresie – mówi Marek Murdzia, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku, w którego struktury wchodzi świetlica w Pogrodziu.