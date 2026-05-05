Każdy człowiek ma swoją godność

fot. Anna Dawid

To było główne hasło dzisiejszego (5 maja) marszu z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie promowało równość, szacunek i integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdjęcia.

O godz. 11 z Placu Kazimierza Jagiellończyka wyruszył ulicami Elbląga „pomarańczowy marsz”. Wydarzenie zgromadziło blisko 300 osób, a jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Elblągu. Promowano równość, szacunek i integrację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczony dostęp do dobrej edukacji, trudności w wejściu na rynek pracy, zależność od opiekunów i brak usług asystenckich, bariery społeczne i stygmatyzacja, czy trudności w dostępie do usług publicznych – z tymi problemami mierzą się na co dzień osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

- Nie ma jeszcze pełnego dostępu do edukacji, do samostanowienia, czyli decydowania o sobie w takich codziennych, nawet najmniejszych rzeczach – począwszy od niewielkich spraw po duże wyzwania. Te osoby chciałby po prostu żyć w społeczeństwie na równi ze wszystkimi - mówi Marta Sulińska-Dudzik z PSONI koło w Elblągu.

Uczestnicy marszu przeszli trasą obejmującą Bramę Targową, katedrę pw. św. Mikołaja, a przemarsz zakończyli w parku Planty, gdzie zaplanowany był festyn.


Każdy człowiek ma swoją godność
