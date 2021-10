Kierowcy jeszcze poczekają na nowy ośrodek szkolenia

Co dalej z Ośrodkiem Doskonalenia Jazdy Kierowców, który miał powstać na trzyhektarowej działce za siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej? Prezydent zgodził się na przesunięcie terminu zabudowy działki do końca 2024 roku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu otrzymał od miasta działkę w użytkowanie wieczyste na 40 lat za 1 milion 111 tys. zł. Akt notarialny podpisano w 2017 roku.

- Na zakupionym terenie sąsiadującym z WORD i ogrodami działkowymi oraz należącej do miasta działce przy ul. Skrzydlatej, zamierzamy wybudować Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy z profesjonalnym torem, płytą poślizgową i placem manewrowym. Inwestycja ma ruszyć z chwilą wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. „młodego kierowcy”, co planowane jest w połowie 2018 r. – mówiła nam wówczas Izabela Nowaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zgodnie z tymi przepisami świeżo upieczony posiadacz prawa jazdy miał m.in. jeździć z zielonym listkiem na szybie, miał go również objąć dwuletni okres próbny, a także limit prędkości – do 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h na poza nim. Oprócz tego młody kierowca miał odbyć też dodatkowe szkolenie, złożone z części teoretycznej i praktycznej, które miałyby się odbywać właśnie w planowanym przez WORD Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Uczestnik miałby się na niej nauczyć m.in. jak wyprowadzać auto z poślizgu. Ośrodek ma też służyć tym, którzy będą zainteresowani poprawą swojej techniki jazdy oraz kandydatom na zawodowych kierowców.

Problem w tym, że przepisy o „młodym kierowy” nie weszły do tej pory w życie (chodzi m.in. o jedno z rozporządzeń ministra transportu). Inwestycja też więc nie może ruszyć.

„Kilkukrotnie przesuwano datę wejścia w życie przepisów (2016, 2017, 2018), ostatecznie w 2018 roku zawieszono ich procedowanie, do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających przekazywanie danych do Ministerstwa Cyfryzacji” - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia prezydenta Elbląga, który zgodził się na przedłużenie terminu zabudowy działki przez WORD.

Najpierw termin władze miasta przedłużyły do końca 2021 r. W maju 2021 r. WORD uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Miesiąc później, wskutek dalszego zawieszenia wejścia w życie przepisów „o młodych kierowcach” i w sprawie kursów doszkalających, WORD złożył wniosek do prezydenta o ponowne przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Nowy termin prezydent wyznaczył na koniec grudnia 2024 r. Gdy ten termin nie zostanie dotrzymany, za każdy rok zwłoki będzie musiał zapłacić 100 tys. złotych.