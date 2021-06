Kładką przez Kumielę

Nad Kumielą powstała już kładka dla rowerzystów. To element nowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kościuszki i Agrykoli. Inwestycja miała być zakończona w przyszłym roku, ale wykonawca już zbliża się do jej końca. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje m.in. budowę dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej o długości prawie 2 km w ciągu ul. Kościuszki (od ul. Królewieckiej do Wspólnej z budową kładki dla rowerzystów przez Kumielę), budowę dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej o długości ok. 500 m w ciągu ul. Agrykola (od ul. Kościuszki do Górnośląskiej) wraz z odcinkiem jednokierunkowym w ciągu ul. Górnośląskiej), a także przebudowę chodników, przejazdów dla rowerów, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego i budowę miejsc parkingowych w sąsiedztwie cmentarza przy ul. Agrykola.

Wiele z tych elementów jest już gotowych, w ostatnich dniach wykonawca – firma MTM – zamontował kładkę przez Kumielę na wysokości mostu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach inwestycja będzie gotowa. Rok wcześniej niż zakładał przetarg.

Cała inwestycja kosztowała ok. 4,1 mln złotych.