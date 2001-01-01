Klasyka motoryzacji pod Górą Chrobrego

Fiaty, mercedesy, chevrolety, syrenki i nie tylko... Niedzielne (21 września) popołudnie pod Górą Chrobrego opanuje klasyka polskiej i światowej motoryzacji.
- Standardowo widzimy się po to, aby zaprezentować swoje auta, motocykle, integrować się, wymieniać doświadczeniami, porozmawiać. Impreza na pewno wywoła wiele uśmiechów na twarzach, wspomnień i historii dotyczących klasycznych pojazdów, które zagoszczą tego dnia na parkingu pod Górą Chrobrego.
Zapraszamy wszystkich właścicieli aut i motocykli wyprodukowanych do 1995 roku (można coś naciągnąć w postaci pojedynczych przypadków, jednakże prosimy o wcześniejszy kontakt!), zaś posiadaczy polskiej motoryzacji wpuścimy na teren wydarzenia niezależnie od wieku pojazdu. - czytamy w mediach społecznościowych grupy Elbląskie Klasyki.
W niedzielę (21 września) pod Górą Chrobrego zaparkują klasyczne samochody i motocykle. Na parkingu będzie można zobaczyć pojazdy zarówno produkcji polskiej, krajów „demokracji ludowej”, jak również z innych państw. Wydarzenie potrwa od 15 do 18. Wstęp wolny.