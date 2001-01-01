Klasyka motoryzacji pod Górą Chrobrego

- Standardowo widzimy się po to, aby zaprezentować swoje auta, motocykle, integrować się, wymieniać doświadczeniami, porozmawiać. Impreza na pewno wywoła wiele uśmiechów na twarzach, wspomnień i historii dotyczących klasycznych pojazdów, które zagoszczą tego dnia na parkingu pod Górą Chrobrego.

Zapraszamy wszystkich właścicieli aut i motocykli wyprodukowanych do 1995 roku (można coś naciągnąć w postaci pojedynczych przypadków, jednakże prosimy o wcześniejszy kontakt!), zaś posiadaczy polskiej motoryzacji wpuścimy na teren wydarzenia niezależnie od wieku pojazdu. - czytamy w mediach społecznościowych grupy Elbląskie Klasyki.