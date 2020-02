KO będzie miała wiceprezydenta?

Koalicja Obywatelska ma nawiązać ściślejszą współpracę z prezydentem Witoldem Wróblewskim. W grę wchodzi m.in. stanowisko wiceprezydenta dla przedstawiciela KO. Obie strony rozmów twierdzą jednak, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Michał Missan, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, ma zostać wkrótce wiceprezydentem Elbląga – takie nieoficjalne informacje słychać w lokalnych politycznych kręgach. Koalicja Obywatelska od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z prezydentem Witoldem Wróblewskim o zacieśnieniu współpracy, a stanowisko wiceprezydenta miałoby być jednym z jej elementów.

- Rozmowy z koalicyjnymi klubami trwają od początku kadencji. Dotyczą one szeroko rozumianej współpracy, w tym kwestii personalnych. Na dzień dzisiejszy jednak nie ma jeszcze podjętych ostatecznych decyzji w tej sprawie – twierdzi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Chyba nie jest żadną tajemnicą, że różne rozmowy na temat sformalizowania współpracy Koalicji Obywatelskiej z prezydentem miały miejsce od początku kadencji. Pojawiały się zresztą już wcześniej na ten temat doniesienia medialne. Na dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że te rozmowy w dalszym ciągu się toczą. Po obu stronach jest wola zacieśnienia współpracy, jednak ostatecznych ustaleń co do kształtu modelu tej współpracy jeszcze nie wypracowaliśmy – twierdzi Michał Missan, szef klubu KO w Radzie Miejskiej. To właśnie Michał Missan miałby być brany pod uwagę przy obsadzaniu stanowiska wiceprezydenta. Nie wiadomo, czy miałby być trzecim wiceprezydentem czy zastąpić któregoś z obecnych.

Przypomnijmy, że w marcu 2019 roku PO zaproponowała w rozmowach z Witoldem Wróblewskim na stanowisko wiceprezydenta radną Małgorzatę Adamowicz (choć część działaczy była za kandydaturą Michała Missana), a prezydent widział w tej roli Marka Kucharczyka, obecnie wicedyrektora MOSiR lub Tadeusza Naguszewskiego, byłego parlamentarzystę i byłego wicedyrektora szpitala wojewódzkiego. Do porozumienia wówczas nie doszło.

- Popierając Witolda Wróblewskiego w kampanii wyborczej i związując koalicję nie stawialiśmy żadnych warunków wstępnych. Stanowisko wiceprezydenta nie jest żadnym warunkiem trwania koalicji. Nie domagamy się stanowisk – mówił wówczas senator Jerzy Wcisła. - Koalicja funkcjonuje i jesteśmy z niej zadowoleni. Jeżeli jednak z naszej strony znajdą się osoby, które pasowałyby do filozofii sprawowania władzy w mieście, to możemy się w tej sprawie z prezydentem domówić. Oczywiście po określeniu zakresu kompetencji i obowiązków danej osoby. Jeśli do wyboru nie dojdzie, to nic się nie stanie.