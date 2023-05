KO rusza w region

- Rozpoczynamy dzisiaj w naszym województwie, mieście i okolicach akcję "Tu jest przyszłość". Parlamentarzyści przyjechali porozmawiać z różnymi grupami społecznymi - mówił podczas dzisiejszej (22 maja) konferencji Michał Missan, wiceprezydent Elbląga, szef lokalnych struktur KO. Działacze ugrupowania spotkali się z dziennikarzami przy Elbląskim Parku Technologicznym.

Szczegóły wizyty parlamentarzystów w regionie podała posłanka Elżbieta Gelert. W Elblągu zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, a o 17 w Bibliotece Elbląskiej ma odbyć się otwarte spotkanie polityków z mieszkańcami. Z elblążanami spotkają się senatorzy Beata Małecka-Libera, Bogdan Klich, Krzysztof Brejza oraz poseł Maciej Lasek. W powiatach spotkania organizują elbląscy parlamentarzyści, posłanka Elżbieta Gelert i senator Jerzy Wcisła, wezmą w nich udział m. in. posłanki Iwona Kozłowska i Kinga Gajewska, posłowie Marek Hok i Kazimierz Plocke, senator Janusz Gromek.

- Jutro w Olsztynie będzie podsumowanie, sprawozdanie wszystkich posłów, którzy gościli w całym województwie – zapowiedziała posłanka Gelert.

- Cieszę się, że mogę spotkać się z parlamentarzystami z Koalicji Obywatelskiej. To nie tylko kwestia tematów, które są dzisiaj i które mogą zaistnieć w przyszłości, ale samorząd jest ważnym ogniwem. Widzę coraz częściej, że wraca pewnego rodzaju dobry zwyczaj, że parlamentarzyści spotykają się z gospodarzami miasta. Dzisiaj na pewno będę miał okazję i przedstawię wiele tematów, które nas jako Elbląg bardzo interesują, które leżą nam na sercu – stwierdził obecny na briefingu prezydent Elbląga Witold Wróblewski. W czasie swojego wystąpienia ponownie odniósł się krytycznie do działań partii rządzącej w związku z elbląskim portem. Podkreślił też, że będąc w koalicji z KO i z Lewicą, współpraca układa się "bardzo dobrze".

- Mam tą przyjemność, że będę (na spotkaniach – red.) w Elblągu i powiecie elbląskim, w Pasłęku - podkreślił senator Jerzy Wcisła. - Tam organizujemy spotkania z seniorami i z przedsiębiorcami. Będzie mi towarzyszył poseł Rafał Grupiński i senator Stanisław Lamczyk, spec od transportu, co jest niesamowicie ważne także w kontekście Elbląga. Niestety Elbląg jest komunikacyjnie wycinany. Jak wiecie jest koncepcja budowy kolei szybkiej prędkości, która mam nadzieję szybko umrze, jedynym miastem 100-tysięcznym nieobjętym tą siecią jest Elbląg. Wymyślono sobie połączenie z Warszawą przez Grudziądz i Płock (...), a kolej z Gdańska powinna prowadzić przez Elbląg, trasą, która jest modernizowana, przez Iławę, przez nasze województwo – stwierdził senator. Mówił też m.in. o konieczności podjęcia tematu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Elblągu, zarzuconego w jego opinii przez PiS.

Podczas konferencji padło pytanie o gaz, który wjeżdża do Polski z Rosji.

- To jak z rosyjskim węglem, ruski węgiel napływał w latach 2015-2019 - odpowiadał senator Brejza. - W ciągu kilku lat rządów PiS, chociaż oni wcześniej deklarowali wprowadzenie embargo, sprowadzono 40 mln ton rosyjskiego węgla, po tonie na głowę Polaka... To tylko przejaw i pokaz zakłamania władz, która z jednej strony mówi, że z surowców energetycznych kupowanych w Rosji finansowana jest polityka agresji, przelewania krwi, a jednocześnie władza pisowska sama dopuszcza do tego importu. Dostałem ostatnio odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie procentowego udziału rosyjskiego gazu LPG i on wzrósł do 50 proc. w 2022 roku. Te dane są szokujące i pokazują, że żadnego progresu rządu, żadnej konsekwentnej polityki w uniezależnieniu się do końca od importu tego gazu z Rosji (nie ma – red.).

W tym kontekście senator Wcisła wskazywał na konieczność rozwoju ekologicznych źródeł energii, bo "gaz jest etapem pośrednim między przechodzeniem od węgla do energii odnawialnej".

- Ten rząd jeszcze w grudniu ubiegłego roku zatrzymał rozwój fotowoltaiki, bo nie przygotował linii przesyłowych – mówił parlamentarzysta. - Zatrzymał elektrownie wiatrowe i dzisiaj znowu cały czas kombinuje, by nie dopuścić do tego, by ta energia powstała. Ciągle mówi o jakichś snach na daleką przyszłość, o energetyce jądrowej, która pewnie jest ważna, ale nie załatwia sprawy na dzisiaj - stwierdził.

Politycy KO przypomnieli też między innymi o kwestii wciąż zablokowanych środków z KPO, także związanych z odnawialnymi źródłami energii i możliwością podjęcia wielu innych działań, wspominali również o trudnej sytuacji wsi w związku z napływem zboża i innych produktów z Ukrainy. Podczas spotkań z mieszkańcami miasta i powiatów mają rozmawiać też o "polityce senioralnej i polityce do młodych".

- Przyjechaliśmy przede wszystkim słuchać – mówił poseł Maciej Lasek (pochodzący z Elbląga) o powodach wizyty działaczy KO w regionie. - My w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych, do Prawa i Sprawiedliwości, budujemy nasz program w odpowiedzi na to, co ludzie chcą uzyskać, co chcą zmienić. Słuchamy ludzi, słuchamy samorządowców, w przeciwieństwie do PiS-u, który jak mówił, że będzie słuchał ludzi, to nie powiedział, że będzie słuchał ich przez Pegasusa, czego senator Krzysztof Brejza jest tutaj doskonałym przykładem - stwierdził parlamentarzysta.