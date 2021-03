Koalicja Obywatelska stawia warunki

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej z naszego okręgu przedstawili dziś (22 marca) na konferencji prasowej warunki, po spełnieniu których zagłosują za ratyfikacja rozporządzenia Rady Europejskiej w sprawie Krajowego Programu Odbudowy. Konsultacje na temat KPO mają się rozpocząć dziś. Zobacz zdjęcia z konferencji.

Wkrótce w parlamencie odbędzie się dyskusja i glosowanie nad ratyfikacją rozporządzenia Rady Europejskiej dot. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W jego ramach do Polski ma trafić 58 mld euro, które zasili Krajowy Plan Odbudowy. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej deklarują, że zagłosują za, ale pod pewnymi warunkami.

- Po pierwsze: 40 proc. środków ma być dystrybuowane przez samorządy wojewódzkie. Po drugie: sprzeciwiamy się wykluczeniu miast powyżej 100 tys. mieszkańców takich jak Elbląg z tego planu. Mamy złe doświadczenia z Krajowego Planu Inwestycji Lokalnych, gdzie miasta takie jak Elbląg i Olsztyn nie dostały ani złotówki Po trzecie: domagamy się powołania Komitetu Monitorującego, w skład którego wchodziliby przedstawiciele samorządu, różnych środowisk, przedsiębiorców oraz przedstawiciele rządu, po to żeby pieniądze były dystrybuowane zgodnie z przejrzystymi zasadami. Po czwarte: żądamy, żeby przeznaczyć pewną pulę środków na wszystkie zaległe procedury medyczne, które przez pandemie zostały wstrzymane. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to poprzemy ratyfikację – mówił Jacek Protas, poseł Koalicji Obywatelskiej na dzisiejszej konferencji prasowej.

- Elbląg ma szczególnie powody, aby bać się zawiadywania tak wielkimi pieniędzmi przez Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy miastem ciągle oszukiwanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Kanał przez Mierzeję wiemy, że do samego Elbląga nie będzie doprowadzony. Zbiorniki retencyjne, fundusz przeciwpowodziowy, obwodnica – te wszystkie obietnice padały w czasie kampanii wyborczej. Żadna nie została zrealizowana – dodał Jerzy Wcisła, senator KO.

Dziś (22 marca) Krajowy Plan Odbudowy ma zostać zaprezentowany publicznie oraz mają się rozpocząć jego konsultacje. Rząd ma czas do końca kwietnia, aby KPO przekazać do Komisji Europejskiej. Krajowe konsultacje mają potrwać do 30 marca.