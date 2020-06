Kobieta oszukana "na Blika"

Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Dostajesz wiadomość od znajomego: hej, mam do ciebie ogromną prośbę. Nikt nie spodziewa się, że na konto znajomego wcześniej włamał się oszust i rozmowę prowadzi ktoś zupełnie obcy.

Oszuści naśladują często sposób pisania, więc nikt niczego nie podejrzewa. Co więcej, mają dostęp do historii wcześniej prowadzonych rozmów. "Znajomy" prosi o pomoc finansową, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt albo kilkaset złotych przelanych za pomocą kodu blik. Wszystko zaplanowane tak, aby pożyczki nigdy nie odzyskać.

W podobny sposób została oszukana pewna kobieta z okolic Elbląga. Wcześniej na facebookowe konto jej koleżanki włamał się oszust i podszył się pod znajomą. Następnie poprosił ją o drobną pożyczkę w kwocie 200 zł. Kobieta nie wiedząc, że rozmawia z oszustem przekazała mu kod szybkiej płatności. Gdy później zorientowała się, że pieniądze nie trafiły do jej koleżanki a do obcej osoby, zgłosiła sprawę policji. Jeśli znajomy prosi o pieniądze za pomocą popularnego komunikatora, najlepiej do niego zadzwonić. Jeśli z twojego konta wysłano wiadomości o takiej treści, to najlepiej zmienić hasła i powiadomić o tym znajomych, ale i administratora. Warto pamiętać o regularnej zmianie haseł.