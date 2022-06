Kolejna stłuczka na tym skrzyżowaniu

(fot. Mikołaj Sobczak)

Skrzyżowanie ul. Węgrowskiej z płk. Dąbka nadal sprawia wiele problemów kierowcom. Dzisiaj ok. godz. 14 doszło na nim do kolejnej stłuczki. Kierowcy nie potrafili dojść do porozumienia, kto jest winien. Wyjaśni to policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia. Ruch w tej części miasta może się odbywać przez dłuższy czas z utrudnieniami. Więcej szczegółów wkrótce.

msob