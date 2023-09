Kolejne pieniądze na zabytki w regionie

Przyznano już dotacje w II etapie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na prace remontowe dwóch elbląskich świątyń.

W II etapie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano 1,8 mld zł na realizację 3 248 projektów. Program jest kierowany "bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami". Minimalny wkład samorządów w dotowane projekty ma wynosić 2 proc.

W Elblągu dotacje zostaną udzielone dwóm kościołom. Ze środków ministerialnych zostanie przeprowadzona restauracja i renowacja zabytkowych murów kościoła rektoralnego pw. Bożego Ciała w Elblągu (ponad 3 mln 300 tys. zł) oraz na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Kościoła parafialnego p.w. św. Pawła w Elblągu (niemal 3,5 mln zł).

Wśród zabytków w najbliższej okolicy Elbląga, pieniądze trafią m. in. do Fromborka, ponad 830 tys. zł zostanie przeznaczone na rewitalizację zabudowań i otoczenia "Pomnika Historii Frombork", czyli zespołu katedralnego. Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka to z kolei zadanie dotowane za ponad 1 mln 280 tys. zł. W Kwietniewie remont elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został wsparty kwotą 1 mln 470 tys. zł. Na remont zabytkowego kościoła w Pogrodziu przyznano nieco ponad 978 tys. zł. W Fiszewie z dotacji skorzysta kościół pw. św. Jana Chrzciciela (chodzi o prace zabezpieczające – "wykonanie przekrycia korpusu") to zadanie za 1 mln 890 tys. zł.

Pełny spis dotacji w województwie warmińsko-mazurskim można znaleźć tutaj. Zapytaliśmy w biurze prasowym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ile wniosków złożył lokalny samorząd w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jak się okazuje, to wszystkie te wnioski, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone w pierwszej edycji (elbląski samorząd złożył zarówno swoje propozycje, jak i przyjmował wnioski od zainteresowanych, zgodnie z założeniami programu).

Przypomnijmy. W pierwszym etapie programu w Elblągu dotację przyznano dotację na Przedszkole nr 8 i kościół pw. św. Jerzego (pisaliśmy o tym tutaj), w obu etapach programu pieniądze otrzymały więc 4 z 10 projektów. Bez dotacji pozostały następujące zabytki: budynek przychodni Szpitala Miejskiego, budynek główny Szpitala Miejskiego, Przedszkole nr 5, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5, mury i krużganek Galerii EL (to wnioski samorządu), a także kościół pw. Dobrego Pasterza należący do parafii polskokatolickiej.