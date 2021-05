Kolizja audi z bmw na moście Wyszyńskiego

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (27 maja) około godz. 14.30 na moście Wyszyńskiego doszło do kolizji audi z bmw. Kierowca bmw z urazem karku został zabrany do szpitala na badania. Przez około godzinę ruch na moście odbywał się wahadłowo, przez co w okolicy utworzyły się długie korki.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, kierowca audi nie zauważył, że przed nim utworzył się zator i uderzył bez hamowania w tył bmw. Poszkodowany mężczyzna kierujący bmw z urazem karku został zabrany przez pogotowie do szpitala na dalsze badania. Całe zdarzenie najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jeden z pasów był zablokowany, ruch odbywał się wahadłowo, a na okolicznych ulicach utworzyły się korki. Utrudnienia trwały około godziny.

ms