Kolizja hondy i autobusu przy placu Słowiańskim

Dziś (16 listopada) po godz. 14 na ul. Rycerskiej doszło do kolizji autobusu z osobową hondą. W wyniku awaryjnego hamowania autobusu pasażerowie przewrócili się i doznali ogólnych obrażeń ciała. Dwójka z nich najprawdopodobniej trafi do szpitala.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca hondy jechał za pojazdem, który gwałtownie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. By uniknąć zderzenia z poprzedzającym go autem, kierowca hondy zmienił pas na prawy, gdzie doszło do kolizji z autobusem.

W wyniku awaryjnego hamowania autobusu kilku pasażerów przewróciło się. Strażacy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, najprawdopodobniej dwóch pasażerów autobusu zostanie zabranych do szpitala. W czasie prac służb ratowniczych na ul Rycerskiej jeden pas w kierunku al. Tysiąclecia jeden był zablokowany.