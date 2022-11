Kolizja na Pocztowej

W środę (23 listopada) ok. godziny 15:20 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na ulicy Pocztowej. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło na ulicy Pocztowej, na wysokości ulicy Krótkiej. Z relacji mł. asp. Macieja Krztonia z wydziału ruchu drogowego KMP Elbląg wynika, że kobieta kierująca bmw nie zdążyła wyhamować przed mercedesem poruszającym się przed nią i doszło do zderzenia pojazdów. Poszkodowana zadzwoniła pod numer 112, zgłaszając złe samopoczucie. Na miejscu zjawiła się policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście nie było wymagane przewiezienie kobiety do szpitala.

Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem.