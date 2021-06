Kolizja skutera z citroenem na ul. Płk. Dąbka

Dziś (23 czerwca) po godz. 15 na ul. Płk. Dąbka doszło do kolizji skutera z citroenem. 31-letni mężczyzna kierujący skuterem został przebadany przez ratowników pogotowia, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Przez około 20 minut w okolicy skrzyżowania ul. Matejki z ul. Płk. Dąbka występowały utrudnienia w ruchu. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, 39-letnia kobieta wyjeżdżała z ul. Matejki w lewo w ul. Płk. Dąbka. Kierowca jadący prawym pasem ul. Płk. Dąbka chciał ustąpić pierwszeństwa kobiecie, by ta mogła włączyć się do ruchu. Kiedy ruszyła lewym pasem, nadjechał 31-latek kierujący skuterem i doszło do zderzenia pojazdów.

Na miejsce wezwano służby ratownicze. Ratownicy pogotowia udzielili pierwszej pomocy medycznej 31-latkowi, który doznał urazu głowy, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizję. Przez około 20 minut w rejonie skrzyżowania występowały utrudnienia w ruchu.