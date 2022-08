Kolizja w Jegłowniku

1500 zł mandatu i sześć punktów karnych otrzymał kierowca opla, który dziś (1 sierpnia), jadąc w kierunku Malborka, spowodował kolizję w Jegłowniku. Zobacz zdjęcia.

Do zderzenia dwóch pojazdów osobowych doszło około godz. 16 na drodze krajowej nr 22 w kierunku Malborka. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący dacią zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Za nim jechał opel, kierowca nie zdążył zahamować i wjechał w tym auta. Sprawca kolizji tłumaczył się, że oślepiło go słońce, co nie uchroniło go przed mandatem w wysokości 1500 zł i sześcioma punktami karnymi. Kierowcy obu aut byli trzeźwi, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.