UWAGA!

Komunikacja miejska w okresie świątecznym

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

ZKM w Elblągu informuje, że 5 i 6 kwietnia 2026 roku (niedziela i poniedziałek), komunikacja miejska funkcjonować będzie w następujący sposób:

LINIE AUTOBUSOWE

- W pełnym zakresie, wg rozkładu niedzielnego realizowane będą kursy na liniach nr 11,16, 18, 21 oraz C i T3;

- Linia nr 20 – będzie kursować wg niedzielnego rozkładu od kursu 8:13 z dworca;

- Autobusy na pozostałych liniach będą kursować od ok. godz. 9:00 wg rozkładu niedzielnego.

 

LINIE TRAMWAJOWE

Wszystkie linie tramwajowe będą funkcjonować wg. niedzielnego rozkładu jazdy.

 

W okresie świąt linia nocna nr 100 funkcjonować będzie bez zmian.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

