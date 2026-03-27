Komunikacja miejska w okresie świątecznym

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

ZKM w Elblągu informuje, że 5 i 6 kwietnia 2026 roku (niedziela i poniedziałek), komunikacja miejska funkcjonować będzie w następujący sposób:

LINIE AUTOBUSOWE - W pełnym zakresie, wg rozkładu niedzielnego realizowane będą kursy na liniach nr 11,16, 18, 21 oraz C i T3; - Linia nr 20 – będzie kursować wg niedzielnego rozkładu od kursu 8:13 z dworca; - Autobusy na pozostałych liniach będą kursować od ok. godz. 9:00 wg rozkładu niedzielnego. LINIE TRAMWAJOWE Wszystkie linie tramwajowe będą funkcjonować wg. niedzielnego rozkładu jazdy. W okresie świąt linia nocna nr 100 funkcjonować będzie bez zmian.

Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją w ZKM