Komunikacyjne konsultacje na Święcie Chleba

Do 13 września trwa I etap konsultacji społecznych dotyczących komunikacji miejskiej, organizowanych przez prezydenta Elbląga Michała Missana. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 1,4 tys. elblążanek i elblążan.

Podczas XVIII Elbląskiego Święta Chleba w namiocie konsultacyjnym mieszkanki i mieszkańcy Elbląga będą mogli zgłaszać swoje uwagi poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety. Namiot będzie stać przy ratuszu staromiejskim w piątek, sobotę i niedzielę (23-25 sierpnia), w godz. 11-18.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. To okazja do wypowiedzenia się na temat obecnego rozkładu jazdy, a także do przekazania swoich uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego w Elblągu. Przypominamy, że można to zrobić w sposób tradycyjny i online. Ankieta elektroniczna dostępna jest na stronie konsultacje.elblag.eu, a w formie papierowej – w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych, znajdującym się w pok. 310 Urzędu Miejskiego w Ratuszu Staromiejskim, oraz w recepcji Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1.