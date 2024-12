Koncert Arki Noego w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku serdecznie zaprasza na koncert Arki Noego już 30 grudnia, godz. 18 w wyjątkowym wnętrzu Kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. Bilet na koncert może być świetnym świątecznym prezentem!

Arka Noego to zespół, który od lat łączy pokolenia, dostarczając mnóstwo radości swoimi niezwykłymi występami. Ich twórczość urzeka zarówno dzieci, jak i dorosłych, a pełne energii koncerty na żywo to prawdziwa uczta dla serca i duszy. Zespół, pod kierownictwem Roberta Friedricha, w Tolkmicku zaprezentuje repertuar Bożonarodzeniowy. To doskonały sposób na zakończenie roku – wspólnie śpiewając i delektując się muzyką, w gronie rodziny i przyjaciół.

Bilet na koncert to także doskonały pomysł na świąteczny prezent.

Bilety można nabyć w siedzibie M-GOK w Tolkmicku – w cenie od 30 zł do 80zł! Obowiązuje rezerwacja miejsc, dlatego nie zwlekajcie, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy serdecznie!

Organizator wydarzenia: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.

Partnerzy wydarzenia: Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.