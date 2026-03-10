Koncert Charytatywny: Tomasz Organek, RAV KOZIK, Gracjan Kalandyk gramy dla Leosia - Elbląg! Wydarzenie poprowadzi Rafał Zemke

Zapraszamy na koncert charytatywny, którego głównym celem jest zebranie jak największych środków na leczenie Leosia Bukato, który choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną. To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkają się jednego wieczoru w jednym miejscu. Zebraliśmy już ponad 1,1 miliona złotych brakuje tylko 400 tysięcy!

28 marca 2026, godz. 17:00, Biblioteka Elbląska, ul. Świętego Ducha 3-7

Ten koncert organizujemy po to, by zebrać jak największe środki finansowe na leczenie Leosia.

To nie jest zwykły koncert - To koncert połączony z licytacjami charytatywnymi, podczas których będziemy zbierać środki o realnej wartości. Jeśli ktoś z Was chciałby przekazać vouchery lub inne przedmioty, które będzie można później wylicytować, to można kontaktować się bezpośrednio z Natalia Radłowską lub Rafałem Zemke poprzez ich social media.

Zapraszamy osoby i firmy gotowe wesprzeć leczenie Leosia.

Gwiazda wieczoru:

- TOMASZ ORGANEK

Support:

- RAV KOZIK

- Gracjan Kalandyk

- Zespół BLACK CAT DIVISION

Organizacja i prowadzenie wydarzenia:

Organizator: Natalia Radłowska i Rafał Zemke

Konferansjer: Rafał Zemke

Licytacje: Paweł Kurek

Bilety do kupienia www.KUPBILECIK.pl

https://tinyurl.com/Gramydlaleo

Szczegóły zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/leo-bukato

Aktualności i komunikaty:

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej grupie:

https://www.facebook.com/share/1HHmKDmj8m/?mibextid=wwXIfr

Przekazanie darów na licytacje, sponsoring prosimy kierować do:

Natalia Radłowska:

https://www.facebook.com/natalia.radlowska

Rafał Zemke:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000866693536

https://www.instagram.com/rafalzemke/