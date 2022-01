Koncert noworoczny i Nagrody Prezydenta

Tradycyjnie, 6 stycznia w wieczór Trzech Króli poznamy laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2021. Niestety z powodu pandemii – tak, jak w roku ubiegłym - uroczystość wręczenia nagród oraz koncert noworoczny nie mogły odbyć się z udziałem publiczności. Publiczność zapraszamy więc przed ekrany telewizorów i monitory - informuje Urząd Miejski.

6 stycznia dowiemy się, kto otrzymał Nagrody Prezydenta Miasta za rok 2021 za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności Elbląga. Galę uświetni koncert w wykonaniu Karoliny Leszko – wokalistki, uczestniczki programów: The Voice of Poland i Must Be The Music oraz Marcina Jajkiewicza – wokalisty jazzowego, musicalowego oraz rozrywkowego, aktora musicalowego i dyplomowanego instruktora wokalnego, w towarzystwie muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka. W programie koncertu znajdą się polskie i światowe przeboje lat 20 i 30. W bogatym repertuarze usłyszymy m.in. takie utwory jak: Tango milonga, This Can’t Be Love, Seksapil, czy Powróćmy jak za dawnych lat.

Emisja gali wręczenia nagród oraz koncertu odbędzie się w wieczór Trzech Króli, 6 stycznia o godz. 16 oraz w niedzielę, 9 stycznia o godz. 16 na antenie telewizji Truso TV, a także w mediach społecznościowych Miasta Elbląg i Truso TV.

Po raz pierwszy Nagrody Prezydenta przyznane zostały w 1991 roku. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 232 laureatów indywidualnych i zbiorowych. Do tego zacnego grona dołączy kolejnych dziesięciu nagrodzonych, którzy otrzymają wyróżnienia w dziedzinach: przedsiębiorczość i innowacja, działalność społeczna, ochrona zdrowia, sport i turystyka, kultura i sztuka, działalność oświatowa i naukowa, działalność ekologiczna oraz w kategorii inne. Prezydent przyznał również nagrodę honorową.