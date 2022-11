W środę (9 listopada) odbyła się w Elblągu wspólna konferencja prasowa prezydenta Witolda Wróblewskiego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poruszano m. in. aktualną sytuację gospodarczą regionu i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreślił marszałek Brzezin, obecnie trzeba jako rację stanu postawić ugodę z Unią Europejską, by Polska mogła otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

- Aby móc inwestować, trzeba angażować środki, a do tego służą właśnie pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj przy nowej perspektywie finansowania widzimy szansę dla regionu i Elbląga właśnie przy wsparciu pieniędzy unijnych. Ważne jest, aby drobne potyczki, które rząd z prowadzi z Brukselą odeszły w niepamięć, aby jak najszybciej otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nie może być też cienia wątpliwości, że Regionalne Programy Operacyjne będą mogły ruszyć od przyszłego roku, i tak mamy już dwuletnie opóźnienie. Dzisiaj trzeba jako rację stanu postawić ugodę z Unią Europejską, by pieniądze z programów nie były wirtualnością, czy tekturowym czekiem, a realną pomocą dla gospodarki - mówił Gustaw Marek Brzezin.

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczył, że polskim przedsiębiorcom potrzebne są stabilność i spokój. - Dobra płaca za ciężką pracę, to zasady dające szansę tym, którzy są aktywni. Koniec doceniania dziadostwa! Dzisiaj, jak widzimy te rotacje w spółkach Skarbu Państwa, to widzimy, że doceniane jest dziadostwo i wiernopoddańczość, a nie umiejętności i ciężka praca. Trzeba postawić na tych, którzy ciężko pracują. Jak teraz nie pomożemy, tym którzy aktywnie pracują, to opłaty skarbowe, podatki i składki ich zaduszą, oni po prostu wyjadą z Polski. My stoimy po stronie przedsiębiorców i samorządowców, trzeba zdecentralizować państwo polskie, a przedsiębiorców wzmocnić - mówi Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL odniósł się, naszym zdaniem, do rozpoczynającej się w Elblągu kampanii referendalnej. - Jesteśmy w miejscu, gdzie zagrożenia zewnętrzne związane z oddziaływaniem Wschodu są bardzo silne. Tutaj potrzeba spokoju, stabilności i rozwoju, a nie zadym, również o charakterze politycznym. Trzeba wspierać tych, co mają silny mandat społeczny, a nie podkładać im nogi, aby się przewrócili - mówi Kosiniak-Kamysz.

Po konferencji prasowej odbyło się w Ratuszu Staromiejskim spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami.