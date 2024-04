Koniec sporu o podwyżki dla urzędników

Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga, w poniedziałek (15 kwietnia) w południe podpisane zostało porozumienie pomiędzy komisją zakładową Solidarności a Witoldem Wróblewskim kończące spór zbiorowy dotyczący podwyżki płac dla urzędników.

Przypomnijmy, że między prezydentem a przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Solidarności w Urzędzie Miejskim w marcu trwała wymiana pism. Obie strony sporu o podwyżki zarzucały sobie różne kwestie, o których pisaliśmy w tym artykule. Początkowe żądania podwyżek dotyczyły kwoty 1000 złotych dla każdego pracownika, potem było to 700 zł.

- Podczas prowadzonych rokowań ww. organizacja związkowa obniżyła swoje żądania z początkowych 700 zł brutto dla pracownika na propozycję przedstawioną 10 kwietnia 2024 tj. 500 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na pełny etat. Jest to kwota spójna z proponowaną od początku przeze mnie oraz z tą, którą otrzymali od kwietnia inni pracownicy samorządowi z miejskich jednostek organizacyjnych - czytamy w piśmie, które prezydent Witold Wróblewski skierował w ubiegłym tygodniu do pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, w poniedziałek podpisano porozumienie pomiędzy Witoldem Wróblewski a komisją zakładową Solidarności. – Zgodnie z zawartym porozumieniem podwyżka dla urzędników pracujących w Urzędzie Miejskim wyniesie od 1 kwietnia 500 zł brutto. Będzie doliczona do wynagrodzenia zasadniczego – dodaje rzeczniczka.