Daleka droga do porozumienia w sprawie płac w ratuszu

Nadal nie ma porozumienia między prezydentem Elbląga a komisją zakładową Solidarności w sprawie podwyżek dla pracowników urzędu. Na drzwiach jednego z pokoi w ratuszu pojawiła się kartka z informacją o proteście.

Między prezydentem a przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Solidarności w Urzędzie Miejskim od dłuższego czasu trwa wymiana pism. Obie strony sporu o podwyżki zarzucają sobie różne kwestie, o których pisaliśmy w ostatnim artykule.

Po publikacji artykułu związkowcy z Solidarności wystąpili z kolejnym pismem do prezydenta Witolda Wróblewskiego, informując, że ich organizacja związkowa w ratuszu zrzesza obecnie 44 pracowników, a więc 10 procent urzędników ratusza. Dodają też, że ich początkowe żądania podwyżek dotyczyły kwoty 1000 złotych dla każdego pracownika. Dzisiaj żądają 700 zł.

„Żądanie to (wcześniejsze - red.) wynikało z wysokiej inflacji i znacznego wzrostu kosztów utrzymania. Miała to być więc tak zwana „podwyżka inflacyjna”. Nieprawdą jest, że podczas negocjacji nastąpiło uzgodnienie 500 zł podwyżki. Prawdą jest natomiast, iż NSZZ Solidarność zadeklarował, że przypadku przydzielenia każdemu pracownikowi równo po 500 zł podwyżki, nastąpi wyrażenie zgody na taką zmianę systemu wynagradzania. Nie doszło jednak do żadnego uzgodnienia pisemnego w tym względzie. Odbyły się 2 tury rozmów, pracodawca nie wyznaczył kolejnych terminów rozmów – pisze w piśmie do prezydenta Aleksandra Żuchowska, przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność w Urzędzie Miejskim.

Związkowcy zarzucają prezydentowi, że stosuje w sporze stosuje argumenty o politycznym charakterze. Prezydent też zarzuca związkowcom uprawianie polityki, o czym pisaliśmy tutaj. Dodają również, że „nie jest również prawdą, iż podwyżki w innych jednostkach samorządowych wynoszą średnio po 500 zł na pracownika, np. W ECUW (Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – red.) - 665 zł na etat”

Związkowcy z Solidarności żądają obecnie 700 zł podwyżki dla każdego pracownika. A postulat tej treści wywiesili na drzwiach jednego z pokoi w ratuszu.