 Konkurs pamięci Władysława Bartoszewskiego

Zbigniew Ziejewski, poseł na Sejm RP IX kadencji i Polskie Stronnictwo Ludowe w Elblągu ogłasza konkurs na motto nawiązujące do życia i działalności Władysława Bartoszewskiego. Ten znany i ceniony polityk oraz humanista był przyjacielem i członkiem Ruchu Ludowego, a do dzisiaj jest autorytetem moralnym. Człowiekiem, który nakreślił wartości, jakimi powinniśmy się kierować w życiu i działalności politycznej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oddając hołd całości jego dokonań, ustanowił rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Polskie Stronnictwo Ludowe w sposób szczególny wspomina tę ważną postać. Dlaczego? Ponieważ niewiele osób wie, że Władysław Bartoszewski był ludowcem i wielkim przyjacielem Ruchu Ludowego. Wielokrotnie podkreślał on swoją przynależność partyjną. Podczas X kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego wyznał „duchowo i moralnie czuje się z wami automatycznie głęboko związany”.

Władysław Bartoszewski wstąpił w szeregi PSL w 1946 r. To czas, w którym PSL było jedynym liczącym się ugrupowaniem opozycyjnym wobec władz komunistycznych. W związku z działalnością partii Bartoszewski został dwukrotnie aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. W więzieniach PRL spędził łącznie 7 lat, a wydanym w 1955 r. orzeczeniem sąd uznał go za skazanego niesłusznie.

Za kontakty z PSL zapłacił drogo, mimo to nigdy nie zrzekł się przynależności do partii. Represje, jakich doświadczył, nie przeszkodziły mu angażować się w działalność opozycyjną. Recepta tego Wielkiego Ludowca była następująca: „Szanujmy ludzi tak, jak chcemy być przez nich szanowani – to będziemy”. Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: Warto być przyzwoitym!

„Warto być przyzwoitym” to także tytuł pierwszej książki, jaką wydał w III Rzeczpospolitej, a zarazem ważny manifest tego wielkiego patrioty. Bartoszewski, oprócz swej działalności, która w znaczny sposób wpłynęła na losy naszego kraju i naszą tożsamość, wypowiedział wiele pięknych słów, które powinny stanowić credo dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej Rzeczpospolitej.

Nawiązując do jego myśli humanistycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe w Elblągu ogłasza konkurs na motto nawiązujące do życia i działalności Władysława Bartoszewskiego. Prace konkursowe należy przesłać na adres: zppsl-elblag@o2.pl do 19 grudnia 2022 roku.

Warunki uczestnictwa, zasady rozstrzygnięcia konkursu oraz inne ważne kwestie określa Regulamin Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z zapisami tego regulaminu. Do nadesłanej pracy należy dołączyć skan lub zdjęcie ankiety ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Formularz znajdziecie tutaj.

Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!

1. Miejsce: Kolacja we dwoje na wieżyczce widokowej w Hotelu Młyn.

2. Miejsce: 2 bilety do Teatru im. Aleksandra Sewruka na wybrany spektakl.

3. Miejsce 2 bilety do kina na wybrany seans filmowy.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Facebooku PSL Elbląg. Każdy z uczestników zostanie także e-maliowo i telefonicznie poinformowany o jego rozstrzygnięciu.

Nagrody zostaną wręczone przez posła na Sejm RP IX Kadencji Zbigniewa Ziejewskiego podczas spotkania w Biurze Poselskim w Elblągu przy ul. Nowowiejska 3 A.

Beata Chrościcka, prezes miejski PSL Elbląg

--- komunikat płatny ---