Kontrola autokaru przed wycieczką

Policjanci wprowadzają zmiany w procedurze kontroli autobusów szkolnych i wycieczkowych. Funkcjonariusze będą kontrolować stan pojazdów i trzeźwość kierowców w miejscu wskazanym przez organizatora wycieczki lub osoby zgłaszającej.

Zmiana polega na tym, że nie będziemy stali w wyznaczonym jak wcześniej punkcie. Związane jest to z pragmatycznym podejściem do kontroli w dobie koronawirusa. Wycieczki należy zgłaszać na dotychczasowych zasadach. Po kontroli kierowca będzie mógł otrzymać dokument (sprawozdanie), który może stanowić źródło wiedzy dla organizatora. Jeżeli zaobserwujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń wówczas policjanci dodatkowo będą przeprowadzać kontrole w wyznaczonym punkcie przy al. Grunwaldzkiej (parking PWSZ) w godzinach od 7.00 do 8.00.



Kontrole będą przeprowadzane przez policjantów z ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy ITD.



Czekamy na Państwa sygnały pod numerami telefonów:



Dni robocze - (47) 734 15 90 lub (47) 734 15 99, weekendy (47) 734 15 55.