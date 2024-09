Kosmiczne atrakcje we Fromborku!

20 września 2024 roku, we Fromborku, w miejscu gdzie swoich największych odkryć dokonywał Mikołaj Kopernik, odbędzie się Future Frombork Festival Art&Science – przestrzeń do dyskusji o nauce, sztuce, modzie i stylu życia, miejscu człowieka we wszechświecie, ale przede wszystkim – o przyszłości. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.