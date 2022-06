Krajobraz po burzy

Gwałtowna burza przeszła dziś (30 czerwca) wieczorem przez Elbląg. Chwilę po ulewie odwiedziliśmy ulicę Uroczą która regularnie zalewana jest podczas obfitych opadów deszczu.

Zalane piwnice, unieruchomione samochody i kłopoty z dostaniem się do własnych klatek schodowych. To efekty burzy, która przeszła przez Elbląg. Lokalne podtopienia to zmora między innymi mieszkańców ulicy Uroczej, która ze względu na niewydolność studzienek kanalizacyjnych regularnie wymaga interwencji strażaków. Podtopiona została także ul. Cicha i Żeglarska.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że ulewy i burze w powiecie elbląskim mogą trwać do 2 w nocy. Możliwe są przerwy w dostawie prądu.