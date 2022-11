Krynica Morska szykuje nową atrakcję dla turystów

Jednym z ważniejszych obiektów zabytkowych Krynicy Morskiej jest relikt dawnego parku kuracyjnego z alejkami oraz kompozycją zieleni. Obiekt objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Właśnie rozpoczęła się jego rewitalizacja, ma być gotowa w przyszłym sezonie turystycznym.

- Przetarg na rewitalizację parku odbył się na przełomie kwietnia i maja, ale czekaliśmy z rozpoczęciem prac na zakończenie sezonu turystycznego. Inwestycja ma być gotowa w czerwcu 2023 roku - informuje Adam Ostrowski, burmistrz Krynicy Morskiej.

Wizualizacja inwestycji, fot. UM Krynica Morska

Park kuracyjny przy ul. Spacerowej w Krynicy Morskiej powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Jak podają opisy historyczne, park przygotowano wówczas w kanonach włoskiej sztuki ogrodowej. Wypoziomowano tarasy, które wzmocniono kamiennymi skarpami. Od podnóża fontanny do tarasów widokowych przy hotelu Belvedere ułożono kamienne schody. Wytyczono szereg alejek obsadzonych krzewami i drzewami niespotykanymi na Mierzei Wiślanej. Przywieziono do parku wiele egzotycznych odmian roślin. Drzewa były oznakowane i opisane tak, że spacerujący po alejkach mogli odczytać i rozpoznawać ich nazwy. Klomby obsadzono kolorowymi, sezonowymi kwiatami, które zakwitały w różnych porach roku. Od wiosny do jesieni kwiaty tworzyły różnobarwny dywan, który zachwycał gości kurortu Kalhberg – czyli dzisiejszej Krynicy Morskie.j Park kuracyjny nazywano Garteninsel (Wyspą Ogrodów). Jest on obecnie bardzo zaniedbany.

Planowana inwestycja obejmie jego rewitalizację wraz z budową fontanny oraz przebudową ulicy Bałtyckiej oraz część ulicy Metalowców. Park zrewitalizuje TSG Polska, spółka z Gdańska.

- Krynica Morska otrzymała na inwestycję dotację z rządowego Programu Polski Ład - dodaje Adam Ostrowski.

Kwota całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 6,5 mln zł.