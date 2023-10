Krzysztof Borzęcki zwycięzcą V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu

Zwycięzcą V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu został Krzysztof Borzęcki, który odpowiedział poprawnie na 41 z 60 pytań, jakie w tym roku przygotowaliśmy. W internetowej wersji testu najlepszy okazał się „Lukis90el”, który uzyskał 46 punktów. Wśród szkół po dogrywce najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych. Wkrótce więcej zdjęć.

V Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbył się w środę, 11 października, w dużej sali kina Światowid. Równolegle można było uczestniczyć w teście sprzed ekranów komputerów i smartfonów. W wersji stacjonarnej na laureatów czekały nagrody o łącznej wartości 10 tys. złotych, a na zwycięzcę wersji internetowej czeka 1000 zł.

Zwycięzcą V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu został Krzysztof Borzęcki, który uzyskał 41 punktów na 60 możliwych. - Bardzo lubię Elbląg i jego historię, często czytam książki na ten temat. Jestem zaskoczony tym, że zająłem pierwsze miejsce, ale również bardzo szczęśliwy – powiedział nam tuż po wręczeniu nagrody. Był nią laptop ufundowany przez prezydenta Elbląga.

Drugie miejsce przypadło Tomaszowi Mizerskiemu. Jego wynik to 40 punktów.

- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że zająłem tak wysoką pozycję. Brałem udział w teście również w ubiegłym roku i zająłem wówczas 14. miejsce. Co tydzień na portEl.pl rozwiązuję quizy i to jest moje przygotowanie, moja rozgrzewka przed tym, co ma dziś miejsce - mówi Tomasz Mizerski. W nagrodę pan Tomasz otrzymał tablet z zestawem słuchawkowym ufundowany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

O trzecie miejsce dogrywkę stoczyli: Mariusz Kapela i Kamil Zimnicki. Obaj panowie uzyskali w teście po 39 punktów. W dogrywce zwyciężył pan Mariusz. Otrzymał w nagrodę smartfon ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu.

Dla zwycięzców i dla osób, które zajęły miejsca od 1 do 10 mieliśmy książki ufundowane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu oraz upominki od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także po voucherze do serwisu NaWynos, gdzie zamówisz jedzenie z elbląskich restauracji.

W tym roku do udziału w teście również zaprosiliśmy uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyły w nim trzyosobowe drużyny z: Zespołu Szkół Mechanicznych, zdobywcy tytułu Mistrzowie Wiedzy o Elblągu 2022, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Gospodarczych, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego. Po pełnej emocji dogrywce zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych. Nagrody dla szkół ufundował ufundował Gaming Room oraz serwis NaWynos. Drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych, która zajęła pierwsze miejsce, otrzymała również drukarkę ufundowaną przez Gaming Room..

Laureaci rywalizacji indywidualnej (fot. Anna Dembińska)

- Udało się wygrać, ale nie poszło już nam tak łatwo, jak w ubiegłym roku. Pytania były trudniejsze. Była też dogrywka. Przygotowaliśmy się solidnie. Było dużo czytania, rozwiązywania testów zamieszczanych na portEl.pl - powiedzieli nam uczniowie ze zwycięskiej drużyny „Mechanika”, czyli bracia Jan i Michał Kiraga oraz Marek Radowski.

Po raz pierwszy nagrodzono w teście 13 miejsce, aby nie było ono pechowe. Tu po dogrywce zwyciężył Krzysztof Jaworski, dla którego upominki ufundowało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Dodajmy, że test w wersji stacjonarnej i internetowej był taki sam i składał się z 60 pytań dotyczących historii Elbląga, sportu, kultury, życia społecznego, gospodarki i wielu innych tematów. Pytania na ekranie kina Światowid pojawiały się co 30 sekund i były też odczytywane przez prowadzących: Rafała Gruchalskiego, redaktora naczelnego Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl oraz Juliusza Marka, założyciela Telewizji Elbląskiej, działacza instytucji pozarządowych, pasjonata i propagatora historii Elbląga. On też był autorem większości pytań testu.

- W imieniu prezydenta Elbląga serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom testu. Pytania były trudne. Gratuluję też organizacji tego wydarzenia, bo w piękny sposób przybliża ono historię naszego miasta. Sądzę, że dużym wyzwaniem jest nie tylko ułożenie pytań, ale także tych błędnych odpowiedzi - powiedział Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk podkreślił, że gratulacje należą się wszystkim osobom, które odważają się wziąć udział w teście. - To świadczy o tym, że interesujecie się historią Elbląga, tożsamością Elbląga, jego życiem społecznym i sportowym. O swoim mieście powinniśmy jak najwięcej wiedzieć - mówił Antoni Czyżyk

- Cieszę się, że tutaj jesteście. Lokalny patriotyzm i lokalna ojczyzna są najważniejsze. Mamy się w Elblągu czym pochwalić. Ten test to dobra robota - dodał Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego

Organizatorami V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu byli: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Rada Miejska w Elblągu.

Sponsorami V Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Nagrodę dla szkół i uczniów ufundowali: Gaming Room, EPWiK, NaWynos, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Statuetki dla zwycięzcy w kategorii indywidualnej oraz w kategorii szkół wykonała i ufundowała firma Kania Kowalstwo Artystyczne.