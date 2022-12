Kto ochroni port?

Dozór i ochrona Terminalu Przeładunkowo-Składowego z obsługą portierni i parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych – taki przetarg ogłosił Zarząd Portu Morskiego w Elblągu. Firmy ubiegające się o ochronę portu w 2023 r. mają czas na składanie ofert do 16 grudnia.

Działania związane z dozorem i ochroną terminalu mają być świadczone całodobowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Kryterium oceny ofert dotyczących świadczenia usług ochroniarskich jest jedno i jest nim oczywiście cena.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę – czytamy w dokumentacji przetargu.