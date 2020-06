Kultura nabiera tempa. Przed nami święto muzyki, Jazzbląg i śniadania na trawie

Na start giełda winyli i muzycznych gadżetów, po niej święto muzyki oraz kolejna edycja Jazzbląga. Galeria El przedstawiała w czwartek (4 czerwca) podczas konferencji prasowej swoje propozycje na najbliższe dwa miesiące.

Już 12 czerwca Galeria El zaprasza na drugą edycję giełdy winyli i gadżetów muzycznych.

- Pierwszą oceniamy jako bardzo udaną, uczestniczyło w niej naprawdę sporo osób. W tym roku giełda odbędzie się w nawie głównej, czyli w naszej największej przestrzeni - zapowiada Wojtek Minkiewicz, rzecznik prasowy Galerii El.

W weekend 20-21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki, które realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Będą to całodzienne koncerty na Starym Mieście oraz pokazy filmowe.

- 20 czerwca zagra Tomasz Chyła Quintet, utytułowany muzyk trójmiejski, między innymi był nominowany do nagrody Fryderyki. Koncert rozpocznie się w nawie głównej Galerii El o godz. 22 - mówi Wojtek Minkiewicz.

21 czerwca na ulicach starówki będziemy mogli usłyszeć solistów, duety, zespoły, które zaprezentują się w różnych gatunkach muzycznych. Wieczorem, w Galerii El, planowany jest finał Elbląskiego Święta Muzyki 2020.

W propozycjach Galerii El coś dla siebie znajdą również miłośnicy filmu oraz fotografii. 26 czerwca zaprasza ona do udziału w Fotogrze a 27 czerwca w Festiwalu Filmów Poniżej Poziomu. To wydarzenia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest?

- Chcemy sprowokować elblążan do tego, by włączali się w działania związane z miastem. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie Tu Elbląg. Uczestnicy będą mogli dowolnie interpretować to hasło techniką związaną z filmem i zdjęciami. Fotogra to po prostu gra miejska, propozycja dla osób, które lubią fotografować. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 500 zł. Uczestnicy festiwalu będą musieli nakręcić filmik (1-3 minuty) związany z hasłem Tu Elbląg - mówi Wojtek Minkiewicz.

W sobotę, 11 lipca, Galeria El zaprasza na Jazzbląg 2020.

- Będzie to jednodniowe, ale intensywne spotkanie. Chcemy zaproponować inną formułę, niż ta, do której bywalcy Jazzbląga się przyzwyczaili. Proponujemy tym razem „uderzenie” młodej siły na naszym rynku jazzowym oraz awangardowym – mówi Minkiewicz.

Na Jazzblągu 2020 wystąpią: Emil Miszk Sonic Syndicate (zaprezentują swój drugi album), LXMP (Macio Moretti i Piotr Zabrodzki), High Definition Quartet. Jazzbląg zakończy tradycyjnie jam session, a muzykami dowodził będzie Tomasz Chyła.

Na miłośników sztuki, muzyki i kulinariów czekają śniadania na trawie: 5 i 19 lipca oraz 2 i 16 sierpnia. W lipcu, w krużganku Galerii El, będziemy mogli obejrzeć wystawę Łukasza Zydlewskiego Rysunki z Warmii, a w sierpniu, w prezbiterium, wystawę obrazów Agnieszki Lenartowicz. Na lato przygotowywane są również nowe tematy warsztatów dla dzieci. To propozycja dla najmłodszych mieszkańców, którzy będą spędzali wakacje w mieście, a chcą to robić miło i kreatywnie.