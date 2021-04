Kurs CREVAL w Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód

Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (DWDP-W) brali udział w zorganizowanym zdalnie kursie Oceny Gotowości Bojowej Wojsk Lądowych według kryteriów Sojuszu Północnoatlantyckiego (ang. Combat Readiness Evaluation – CREVAL).

W kursie Oceny Gotowości Bojowej Wojsk Lądowych według kryteriów Sojuszu Północno atlantyckiego żołnierze DWDP-W brali udział już po raz drugi. Za pierwszym razem kurs realizowany był w systemie stacjonarnym w 2018 roku. Obecnie, w dniach 26 – 29 kwietnia, żołnierze doskonalili swoje umiejętności zdalnie, za pomocą środków technicznych, aby ograniczyć ilość uczestników przebywających w dowództwie dywizji w związku z COVID–19. Kurs miał na celu przeszkolenie wybranych żołnierzy do prowadzenia i monitorowania oceny gotowości bojowej wojsk lądowych.

Podczas kursu zajęcia prowadzili instruktorzy z SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) z Mons w Belgii oraz LANDCOM (Allied Land Command) z Izmiru w Turcji. Udział w nim brali, oprócz żołnierzy z Elbląga, przedstawiciele Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Południowy – Wschód i jego Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód.

Fot. mjr Krzysztof Olkowski / kpt. Agnieszka Pytko

Pozytywne ukończenie kursu umożliwia udział w prowadzonych w przyszłości certyfikacjach prowadzonych według kryteriów NATO.

Combat Readiness Evaluation (CREVAL) –Ocena Gotowości Bojowej Wojsk Lądowych (według kryteriów Sojuszu Północnoatlantyckiego)– to sprawdzian przygotowania do działania realizowany według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej. Takiemu sprawdzianowi elbląskie dowództwo poddane zostało w 2018 roku. Certyfikacja rozpoczęła się w czerwcu i składała się z kilku faz. Początek certyfikacji to planowanie działań bojowych do ćwiczenia pk. „Anakonda – 18”. Na początku października 2018 roku odbyła się pierwsza faza, podczas której sprawdzone zostało przygotowanie i wyposażenie żołnierzy dowództwa. Druga faza certyfikacji miała miejsce w trakcie ćwiczenia „Anakonda”, podczas którego oceniane były zdolności praktycznego dowodzenia wielonarodową dywizją w czasie prowadzenia działań bojowych o wysokiej intensywności.

Ogółem podczas sprawdzianu, kontrolowanych było pięć różnych obszarów zawierających w sobie około 1400, podlegających ocenie, wskaźników. Przygotowanie i działanie dowództwa oceniała komisja organizowana przez LANDCOM. W jej skład wchodzili również reprezentanci Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód, Wielonarodowej Dywizji Południowy – Wschód, NATO Rapid Deployable Corps z Turcji i Hiszpanii oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Certyfikacja Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód zakończyła się 6 grudnia. Tego dnia dowództwo osiągnęło Pełną Gotowość Operacyjną.