Latarnia nadziei z Fotką Miesiąca

(Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, maj 2025)

Fotką Miesiąca w maju została "Latarnia nadziei". - W pierwszej chwili, gdy na to zdjęcie patrzymy, nie wszyscy możemy mieć pewność, co przedstawia. Gdy sobie to uświadomimy, trudno nie docenić tej pracy, która wymagała uchwycenia katedry przy odpowiedniej godzinie i pogodzie, przesłaniającej całe miasto - uzasadnia wybór jury konkursu fotoreporterka portEl.pl Gratulujemy autorowi/autorce i prosimy o kontakt z redakcją.

Na majową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 111 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Zwyciężyło zdjęcie "Latarnia nadziei", które otrzymało trzy głosy spośród pięcioosobowego jury. - Zdjęcie ukazuje elbląską katedrę, a właściwie jej najwyższy punkt, z nietypowej perspektywy. W pierwszej chwili, gdy na nie patrzymy, nie wszyscy możemy mieć pewność, co fotografia przedstawia. Gdy sobie to uświadomimy, trudno nie docenić tej pracy, która wymagała uchwycenia katedry przy odpowiedniej godzinie i pogodzie, przesłaniającej całe miasto - uzasadnia wybór Anna Dembińska, fotoreporterka portEl.pl W nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją (redakcja@portel.pl). Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj. Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.

red.