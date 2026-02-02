Lekcje w SP nr 25 odwołane

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Z powodu wystąpienia awarii systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej i możliwością spadku temperatury poniżej 18 stopni C, prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu w dniu 3 lutego zajęć dydaktycznych w ww. placówce.

W tym dniu w szkole będą pracowali wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny. Otwarta będzie również świetlica szkolna, dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki. Awaria systemu grzewczego będzie usuwana w trybie natychmiastowym.

Joanna Urbaniak, zespół prasowy biura prezydenta