Lekcje w SP nr 25 odwołane

Z powodu wystąpienia awarii systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej i możliwością spadku temperatury poniżej 18 stopni C, prezydent Michał Missan podjął decyzję o odwołaniu w dniu 3 lutego zajęć dydaktycznych w ww. placówce.

W tym dniu w szkole będą pracowali wszyscy pracownicy, nauczyciele oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny. Otwarta będzie również świetlica szkolna, dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Awaria systemu grzewczego będzie usuwana w trybie natychmiastowym.

Joanna Urbaniak, zespół prasowy biura prezydenta

