Leśnicy zapraszają na Ptasi Piknik

Wielka jesienna migracja ptaków to spektakularne zjawisko zachodzące co roku w przyrodzie, na którego obserwację zapraszamy w Europejskie Dni Ptaków, czyli święto obchodzone w ponad 40 krajach Europy i Azji Środkowej. Co roku w pierwszy weekend października tysiące ludzi spogląda na niebo, podziwiając niezmordowanych podróżników zmierzających na zimowiska, a my już od 10 lat staramy się przybliżyć to zjawisko wszystkim osobom wrażliwym na przyrodę i lubiącym aktywny wypoczynek - organizując Ptasi Piknik w lasach Mierzei Wiślanej.

Ze względu na panującą pandemię, w tym roku, Ptasi Piknik będzie miał wyjątkową formę. Ptasi Piknik odbędzie się w tym roku w Internecie w formie relacji, wejść na żywo oraz różnych materiałów, które będą się pojawiały przez cały dzień na profilu Facebook Lasów Państwowych. Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu i poświęcić ptakom trochę czasu! Co czeka miłośników przyrody? Specjalnie dla uczestników Ptasiego Pikniku udamy się na wieżę na górze Pirata, bez której nie wyobrażamy sobie Ptasiego Pikniku, spotkamy się z ornitologiem ze Stowarzyszenia „Drapolicz” w rezerwacie Ujście Wisły. Zajrzymy do obozu Fundacji Akcja Bałtycka, gdzie odbywają się od ponad 50 lat badania ptaków w trakcie migracji, a tam, na żywo, pokażemy, jak obrączkuje się ptaki. Posiedzimy na plaży, podyskutujemy o ptakach i migracjach, a nawet pomajstrujemy w lesie, jak zawsze na Ptasim Pikniku! Do tego posłuchamy dr Kruszewicza, pokażemy Wam, jak ratujemy głuszce i cietrzewie i jak młodzi leśnicy uczą się szacunku do ptaków w technikum leśnym w Tucholi. Do tego dorzucimy garść ciekawych filmów, praktycznych materiałów oraz plakat do ściągnięcia, bo jak Ptasi Piknik mógłby się odbyć bez plakatu. Do tego piękne widoki i mamy nadzieję mnóstwo ptaków. Szczegółowy program Ptasiego Pikniku online (na profilu FB Lasów Państwowych, na wydarzeniu Ptasi Piknik online oraz stronie Nadleśnictwa Elbląg): Nadleśnictwo Elbląg wraz ze Stowarzyszeniem „Drapolicz” i licznymi partnerami serdecznie zapraszają na X Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Zaczynamy 3 października od godziny 10 na FB Lasów Państwowych. Bądźcie z nami!

Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg