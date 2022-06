Letnia zmiana, gorący efekt. Mamy finał!

Od lewej: Agnieszka Grzegorek, Jolanta Laskowska i Marta Kosieradzka

Pora na finał pierwszej edycji naszego konkursu „Letnia zmiana, gorący efekt”. Spośród wielu zgłoszeń komisja wybrała trzy panie: Agnieszkę, Jolantę i Martę, a teraz głos oddajemy naszym Czytelnikom. To oni zdecydują, która z nich wygra fryzjerską metamorfozę u najlepszych stylistów z Salonu POINT. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, 9 czerwca, do godz. 23:59!

Do finału pierwszej edycji naszego konkursu „Letnia zmiana, gorący efekt” zakwalifikowały się trzy panie: Jolanta Laskowska, Agnieszka Grzegorek i Marta Kosieradzka. Odważnych kobiet, które chciały zmienić swoją fryzurę pod okiem stylistów z Salonu POINT, nie brakowało, więc jury nie miało łatwego wyboru. Teraz głosy naszych Czytelników zdecydują, która z nich ostatecznie trafi na fryzjerski fotel. Co zmotywowało nasze finalistki do udziału w naszym konkursie? - Chciałam zmienić coś w swoim życiu, zrobić coś ze swoją fryzurą. Przymierzam się do tego od dawna, ale zawsze brakuje odwagi. Szybko wiążę jakiegoś kucyka, albo brakuje czasu na układanie włosów, zawsze jest jakieś wytłumaczenie. Może to jest rzeczywiście okazja, ponieważ niedługo będę miała pół wieku. Jest to może ten czas, by zacząć zmiany od fryzury. Dlatego napisałam i chcę spróbować swoich sił w konkursie - mówi Jolanta Laskowska. Marta Kosieradzka zmiany w swoim życiu rozpoczęła od zrzucenia zbędnych kilogramów. Teraz przyszedł czas na metamorfozę fryzury. - Jestem mamą i od pewnego czasu strasznie się zaniedbałam, wmawiając sobie, że mamie pewnych rzeczy nie wypada. To się zmieniło i schudłam 20 kg, więc przy tym chciałabym zmienić swój wygląd. Mam długie włosy, a marzą mi się krótkie od młodych lat. Moje włosy są bardzo grube i po prostu boję się, że będę wyglądać jak w peruce. Więc może gdybym trafiła w ręce profesjonalisty, to w końcu zrobiłby mi cudo na głowie i nie wyglądałabym jak szara myszka - mówi pani Marta. Trzecia z naszych finalistek bierze udział w konkursie, bo jak mówi, potrzebuje nowej energii życiowej. - 7 marca pozbyłam się nowotworu, a 18 maja przeszłam operację zmniejszenia żołądka. Potrzebuję kopa na nowe życie – mówi pani Agnieszka. Której z nich Salon Fryzjerski POINT wyczaruje letnią, modną fryzurę? Teraz wszystko zależy od naszych Czytelników. Zapraszamy do oddawania głosów w sondzie. Przypominamy, że przed nami jeszcze trzy edycje konkursu, a panie, które zgłosiły się do pierwszej edycji, nadal pozostają w konkursowej puli – pod warunkiem, że w tym czasie nie zmienią fryzury. Czytelnicy mogą oddawać głosy od 2 do 9 czerwca do godz. 23:59. Sondę z głosowaniem zamieszczamy przy artykule.

