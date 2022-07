Letnia zmiana, gorący efekt. Przed nami finał drugiej edycji!

Od lewej: Mirosława Wolska, Angelika Jeleniewska, Krystyna Świerk.

Do finału drugiej edycji naszego konkursu „Letnia zmiana, gorący efekt” zakwalifikowały się trzy panie: Mirosława Wolska, Angelika Jeleniewska i Krystyna Świerk. Odważnych kobiet, które chciały zmienić swoją fryzurę pod okiem stylistów z Salonu POINT, nie brakowało, więc jury nie miało łatwego wyboru. Teraz głosy naszych Czytelników zdecydują, która z nich ostatecznie trafi na fryzjerski fotel. Co zmotywowało nasze finalistki do udziału w naszym konkursie? Pani Mirosława ma 60 lat, od kilku lat jest rodziną zastępczą. To zadanie tak mocno ją absorbuje, że nie ma czasu, by zadbać o siebie. Do udziału w konkursie panią Mirosławę namówiła wnuczka. - Od kilku lat jestem rodziną zastępczą, oddaję cały swój czas moim nastolatkom. Jesteśmy bardzo aktywną rodziną, dlatego brakuje mi czasu na zadbanie o swój wygląd. Chciałabym, aby moja piękna i mądra wnuczką była ze mnie dumna - mówi pani Mirosława. Pani Krystyna od dłuższego już czasu myśli o tym, by coś zmienić w swoim uczesaniu. Nie jest jednak pewna, jak miałaby wyglądać jej nowa fryzura. - Chciałabym coś zrobić z kolorem. Teraz mam czarne włosy, do połowy pleców. Może jasny kolor by mnie odmłodził? Może też jakieś inne uczesanie? Mam 60 lat, ale nie boję się zmian. Zgłaszam się na ochotnika – mówi pani Krystyna. Pani Angelika chciałaby, aby nowa fryzura nadała jej wyrazistości. - Mam 32 lata, a trochę tego nie widać. Chciałbym znaleźć taką fryzurę i koloryzację, która podkreśli moje atuty, podkreśli kobiecość i może doda mi trochę "pazura" - mówi pani Angelika. Której z pań Salon Fryzjerski POINT wyczaruje letnią, modną fryzurę? Teraz wszystko zależy od naszych Czytelników. Zapraszamy do oddawania głosów w sondzie. Przypominamy, że przed nami w tym roku jeszcze dwie edycje konkursu. --- autopromocja ---

daw