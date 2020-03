Lifeclinica wie, jak dbać o pacjentów

Największe w regionie centrum rehabilitacji, zaawansowane poradnie specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt, medycyna estetyczna, znakomici lekarze, którzy przyjmują zarówno w poradniach komercyjnych jak i bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. To wszystko znajdziecie w Elbląskim Centrum Medycznym LifeClinica.

Lifeclininca powstała po to, by kompleksowo dbać o zdrowie i samopoczucie pacjentów. Pracuje tutaj ponad 70 specjalistów z niemalże każdej dziedziny medycznej, którzy zapewniają profesjonalną i kompleksową opiekę zdrowotną.

Centrum rehabilitacji

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica to największe centrum rehabilitacji w regionie. Na co dzień pacjentami zajmuje się wyspecjalizowana kadra 5 fizjoterapeutów, którzy do dyspozycji mają najnowsze i najskuteczniejsze urządzenia medyczne, które dosłownie stawiają pacjentów na nogi.

Na szybką i kompleksową pomoc mogą liczyć wszyscy pacjenci, zarówno ci którzy na co dzień zmagają się z bólem na skutek zwyrodnień kręgosłupa i stawów, jak i osoby po zabiegach operacyjnych oraz urazach sportowych. Szeroka oferta rehabilitacyjna sprawia, że można zabiegi idealnie dopasować do potrzeb pacjenta.

Zbadaj się!

Szeroka oferta badań diagnostycznych to jedna z wizytówek Lifeclinica. Pacjenci mogą skorzystać m.in. z pełnego zakresu usług diagnostyki ultrasonograficznej, kardiologicznej, okulistycznej, neurologicznej, dermatologicznej, alergologicznej oraz pulmonologicznej. Dokładny zakres badań diagnostycznych dostępny jest na stronie w linku.

Oczy pod kontrolą

Chcesz dokładnie zbadać swój wzrok, przyjdź do Lifeclinica. Tu można przebadać oczy za pomocą dwóch specjalistycznych oraz mało inwazyjnych badań. Jedno z nich pozwala na bardzo dokładne zbadanie siatkówki: jej struktury, grubości włókien nerwowych czy stanu nerwu wzrokowego. Dzięki drugiemu można precyzyjnie określić stan naczyń krwionośnych w oku. Oba badania cechuje to, że są całkowicie bezpieczne, można je wykonywać w każdym wieku, a ich dokładność sprawia, że są one doskonałym narzędziem diagnostycznym. Zarówno OCT oka, jak i angioOCT to najnowocześniejsze metody diagnostyczne.

W Centrum Medycznym Lifeclinica można również wykonać dwa zabiegi okulistyczne:

- usunięcie zaćmy ultradźwiękiem z implantacją soczewki zwijanej asferycznej

- usunięcie zaćmy powikłanej ultradźwiękiem z implantacją soczewki zwijanej asferycznej.

Klinika dysponuje również lampą szczelinową - przyrządem medycznym składającym się z silnego źródła światła połączonego z mikroskopem rogówkowym. Dzięki niemu można dokładnie zbadać struktury przedniego odcinka oka: powiek, twardówki, spojówek, tęczówki, soczewki i rogówki. W klinice można wykonać również operację zaćmy.

Medycyna estetyczna

Siła natury połączona z wiedzą i najnowszymi metodami regeneracji skóry - takie metody stosują lekarze z Lifeclinica. Wiosna to idealny moment, by skorzystać z zabiegu mezoterapii igłowej, po którym skóra zaczyna produkować kolagen, elastynę i kwas hialuronowy, a nowoczesne urządzenie medyczne Dermapen DP-3 sprawia, że zabieg jest krótki i o wiele mniej bolesny.

Dermapen DP-3 daje szerokie spektrum możliwości. Można nim wykonywać zabiegi nie tylko na twarzy (w tym w delikatnej okolicy ust i oczu), ale i na dekolcie, szyi, brzuchu, udach czy pośladkach. Co ciekawe, urządzenie to sprawdza się również na skórze... głowy i bardzo często stosowane jest przeciwko łysieniu czy nadmiernemu wypadaniu włosów.

Trzymaj się prosto!

Wady postawy rozwijające się już u najmłodszych dzieci stanowią problem społeczno-cywilizacyjny. Wczesne wykrycie zmian, a zwłaszcza skoliozy, stwarza możliwość skutecznej rehabilitacji i indywidualnej terapii dzieci i młodzieży. W Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica oferujemy konsultacje przeprowadzane przez profesjonalnych fizjoterapeutów. Konsultacja obejmuje dokładną diagnozę postawy dziecka, przedstawienie wyników badania oraz zaleceń profilaktycznych lub leczniczych, a także m. in. pomoc w doborze wkładek korekcyjnych do butów.



6 dni w tygodniu

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica, pacjentów przyjmuje przez sześć dni w tygodniu – w dodatku również bezpłatnie! Jest także jedynym miejscem w regionie, w którym pomoc można uzyskać także w sobotę, poza izbami przyjęć i szpitalami. Do lekarza pierwszego kontaktu należy udać się od razu, gdy tylko zauważymy coś niepokojącego. Wizyty pediatryczne dla dzieci są dostępne również w sobotę. W sobotę możesz też skorzystać z punktu zabiegowego, punktu szczepień, punktu pobrań (badania laboratoryjne) oraz świadczeń pielęgniarki środowiskowej (pielęgniarka POZ).

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica to wysoka jakość realizowanych usług oraz profesjonalizm na każdym polu. Warto dodać, że zostało wyróżnione w ogólnopolskim plebiscycie Orły Medycyny 2019. Pod uwagę wzięto prawie 240 tysięcy firm oraz przeanalizowano 2,8 mln ocen pacjentów zamieszczonych w Internecie. W gronie laureatów znalazło się jedynie 4,1 proc. firm. Lifeclinica może poszczycić się statusem największej, prywatnej kliniki w północno – wschodniej Polsce. To 2,5 tys. mkw. powierzchni urządzonej pod nowoczesnej usługi medyczne, największe centrum rehabilitacji w regionie i bardzo zaawansowane poradnie diagnostyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tutaj znaleźć można znakomitych lekarzy, przyjmujących bezpłatnie (od poniedziałku do soboty) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także blisko 80 lekarzy specjalistów, którzy prowadzą pacjentów w ramach poradni komercyjnych.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica

ul. Węgrowska 3

Godziny otwarcia:

Pon. - pt. - od godz. 8 do 20

Sobota – od godz. 8 do 15

tel.: 55 235 11 94

e-mail: rejestracja@ecmlifeclinica.pl

www.ecmlifeclinica.pl

Facebook

Instagram

---- artykuł promocyjny ----