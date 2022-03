Lustrzane odbicie ułatwi życie

- W sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa zmotoryzowanych mieszkańców osiedla "Na Stoku" – taką interpelację złożyła radna Elżbieta Banasiewicz. Chodzi o montaż lustra drogowego.

Radna Banasiewicz (PiS) postuluje przywrócenie lustra przy ulicy Pionierskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa - w pobliżu stacji benzynowej i sklepu spożywczego.

- Mieszkańcy osiedla "Na Stoku" wyjeżdżają z osiedla m. in. na ulicę Pionierską. Kiedyś było tam lustro, na słupie do dziś jest miejsce i stelaż na jego zainstalowanie – wskazuje radna. - Kierowcy jadący w prawo, czyli do ul. Płk. Dąbka, mają ograniczoną widoczność. Mieszkańcy już kilka razy spowodowali w tym miejscu kolizje – podkreśla. Twierdzi, że lustro byłoby rozwiązaniem, które zapobiegłoby takim sytuacjom.

- W przedmiotowej lokalizacji lustro drogowe po raz pierwszy było zamontowane w 2015 roku i od tego czasu kilka razy uległo zniszczeniu. Montowane na drogach publicznych lustra drogowe traktowane są jako element dodatkowy (nieobligatoryjny) służący poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gmina Miasto Elbląg realizuje takie montaże wyłącznie na skrzyżowaniach - odpowiada na pismo radnej prezydent Witold Wróblewski.

W odpowiedzi na interpelację prezydent pisze też, że lokalizacja, o której mówi radna, "to zjazd publiczny, a zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych (…) utrzymanie takich zjazdów wraz z urządzeniami leży w gestii jego właściciela lub zarządcy (w tym przypadku SM Sielanka)". Prezydent podkreślił, że wniosek dotyczący instalacji lustra drogowego został przekazany spółdzielni.

Skierowaliśmy pytania do SM Sielanka, m. in. o to, czy spółdzielnia zamierza przywrócić w tym miejscu lustro drogowe?

- Informujemy, że zakup i montaż lustra na ul. Pionierskiej na wprost zjazdu z osiedla spółdzielni został zlecony wykonawcy i w miesiącu marcu lustro zostanie zamontowane – napisał w odpowiedzi Piotr Szczepański, kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego w SM Sielanka.